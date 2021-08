Walkyria Santos diz que filho se matou após comentários em rede social: ‘Internet está doente’

Cantora disse que está desolada e que tentou ajudar Lucas Santos, que morreu aos 16 anos

Reprodução/Instagram/walkyriasantosoficial/04.08.2021 Walkyria Santos fez um vídeo falando sobre a morte do filho, Lucas



A cantora de forró Walkyria Santos usou as redes sociais para falar da morte do filho, Lucas Santos, aos 16 anos. A cantora postou um vídeo no Instagram no qual chora ao falar como está se sentindo e aproveitou para fazer um alerta. O jovem foi encontrado morto na terça-feira, 3, no condomínio que morava em Natal, no Rio Grande do Norte. “Perdi meu filho. É uma dor que só quem sente vai entender”, declarou. Walkyria contou que Lucas cometeu suicídio após ser alvo de comentários maldosos nas redes sociais. “Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente, com os amigos, achando que as pessoas iam achar engraçado, mas as pessoas não acharam. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos.”

Durante o desabafo, a cantora deixou um conselho aos pais: “Meu filho acabou tirando a vida, eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão, mas estou aqui como uma mãe que pede para que vocês vigiem, fiquem alertas. Eu fiquei o que eu pude, ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele”. Com uma blusa de moletom do filho nas mãos, ela enfatizou: “Foram comentários na internet, nesse TikTok nojento que fez com que ele chegasse esse ponto. Ele esse casaco ele usou ontem [segunda-feira, 2], foi a última roupa que ele usou, tem o cheiro dele. Estou desolada. Vigiem, essa internet está doente”.