Italo Ferreira presenteia Carlinhos Maia com prancha usada ao ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas

Atleta, fã assumido do influenciador, assinou presente e entregou pessoalmente durante visita à casa dele em Alagoas

Carlinhos Maia/Instagram Carlinhos Maia ganhou prancha de Italo Ferreira



Fã assumido de Carlinhos Maia, o atleta Italo Ferreira, que ganhou ouro pelo surf nas Olimpíadas de Tóquio, deu de presente ao influenciador a prancha usada por ele na conquista da medalha. A imagem foi publicada por Maia nas redes sociais. “Como aceita algo assim? Por mais que eu mostre muito o ao vivo da minha vida, é no bastidor que grandes coisas acontecem, a anos tô aqui levando sorrisos, julgado por muitos e amado por quem importa”, disse ele, se considerando “honrado” por ser ídolo do surfista. “Para Carlinhos. Obrigado por alegrar os meus dias! Você é fod*”, diz o autógrafo do atleta. Em outra foto é possível ver Maia ao lado de Ítalo com a medalha de ouro no pescoço. “Estamos juntos campeão, o nordeste e o Brasil está cheio de orgulho e amor por você. Sou fã”, disse.