Luiza Brunet se pronuncia após críticas da mãe de Gabriel Medina à sua filha 

Simone teceu duras críticas à nora e acusou a modelo de afastar o seu filho de amigos e familiares; o casal está junto desde o começo de 2020

Reprodução/Instagram/LuizaBrunetOficial/GabrielMedina Luiza Brunet aconselhou o casal e afirmou que problemas familiares são comuns



Luiza Brunet finalmente se pronunciou sobre a briga envolvendo a sua filha Yasmin Brunet e a família do surfista Gabriel Medina. O casal começou a namorar no começo de 2020 e, por conta do distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus, começou a morar juntos. Em dezembro de 2020, Yasmin, de 32 anos, e Medina, de 27 anos, oficializaram a união em uma cerimônia secreta, no Havaí. O casamento, no entanto, gerou uma ruptura na família do atleta. A mãe Simone e o padrasto do surfista, Charles Saldanha, não aprovaram o relacionamento. Segundo eles, Yasmin seria uma má influência para a carreia do esportista e estaria afastando Medina de todos os seus amigos. O casal, inclusive, deixou de seguir os familiares do atletla nas redes sociais. Na terça-feira, 11, Simone quebrou o silêncio em entrevista ao colunista do Metrópoles, Leo Dias, e teceu duras críticas à nora. “Ela chegou para passar um fim de semana e não saiu mais da casa dele. Eles vivem uma relação controladora. Nem com a irmã ele fala mais. Ela afastou ele de todo mundo. Ela determina até o que ele deve comer”, disse.

Em outra parte da entrevista, Simone afirmou que Yasmin reproduzia o que “viveu em casa”. Após as declarações da mãe, Medina publicou uma série de fotos com a influenciadora. “Eu amo seu coração e seu caráter. Características raras nos dias de hoje. Deus foi muito bom comigo”, declarou. Luiza Brunet, mãe de Yasmin, aproveitou a publicação para dar conselhos ao casal. “Muita calma, o amor resiste a tudo. Problemas familiares são mais comum do que se imagina”, disse. “Desejo muita saúde, paz e fortalecimento. Estamos vivenciando um longo período com a perda de pessoas próximas ao redor do mundo por conta da Covid-19. Momento doloroso que só com muito amor e respeito podemos curar”, finalizou. Yasmim ainda não comentou oficialmente sobre a briga, mas em suas redes sociais é possível ver algumas indiretas à sogra. “A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio”, compartilhou.