Hadson Nery, o Hadybala do ‘BBB 20’, é o novo técnico do Grêmio Barueri

O ex-meio-campista terá a primeira oportunidade como treinador, assumindo a equipe paulista, atualmente na quarta divisão do Estadual

Reprodução/Instagram/@hadballabbb20 Hadson é o novo treinador do Grêmio Barueri



Hadson Nery, ex-jogador e participante do “BBB 20”, é o novo técnico do Grêmio Barueri. Aos 39 anos, o ex-meio-campista terá a primeira oportunidade como treinador, assumindo a equipe, atualmente na quarta divisão do Campeonato Paulista e que segue em reconstrução após ficar licenciado até a temporada 2018 e ser comprado por uma empresa. Terceiro eliminado da penúltima edição do reality show da Rede Globo, ele conta que ficou conhecido como “Hadybala” nos tempos de atleta por sua semelhança com o argentino Paulo Dybala, da Juventus de Turim.

“Quando encerrei minha carreira de jogador, em 2014, já fui fazendo os cursos que me capacitariam para continuar no futebol e exercer funções fora das quatro linhas, como “Gestão no Futebol PROFUT”, em 2018, e “Licença B CBF”, em 2019. Em 2020 tive uma experiência que considero uma das mais importantes da minha vida, fora a vivência no futebol como jogador que tive”, comentou Hadson, em entrevista ao jornal “Lance”. Como jogador, ele teve passagens por vários clubes, como Remo, Paysandu, Paraná, Tuna Luso, Nacional-URU, União de Leiria-POR e Tavryia-UCR.