Após polêmica, Luísa Sonza anuncia nova música com Pedro Sampaio e recebe críticas

Cantora e DJ utilizaram as redes sociais para confirmar a data de lançamento de “Atenção”; recentemente, artista se envolveu em confusão após ser acusada novamente de trair seu ex-marido, o comediante Whindersson Nunes

Reprodução/Instagram/luisasonza Nova faixa da cantora em parceira com o DJ será lançada na quinta-feira, 13



Após polêmica com seu ex-marido, Whindersson Nunes, a cantora Luísa Sonza anunciou o lançamento de uma nova música em parceria com o DJ Pedro Sampaio. Intitulada “Atenção“, a faixa foi anunciada nas redes sociais dos artistas nesta terça-feira, 11, e teve a data de lançamento confirmada para a próxima quinta, 13. Imagens de divulgação foram publicadas pela dupla nas redes sociais. Entretanto, mesmo com o apoio dos fãs, Luísa foi alvo de críticas de usuários do Twitter, que disseram que a cantora estaria se aproveitando da polêmica dos últimos dias para divulgar seu trabalho. “Adora criar polêmicas pra logo em seguida anunciar uma música nova”, disse um usuário, enquanto outro afirmou: “Impressionante que o timing da polêmica é sempre dias antes de um lançamento”.

Depois de anunciar a canção, Luísa foi ao Twitter e se manifestou dizendo que o único jeito para lidar com a situação seria “rindo para não chorar”. Na segunda, 10, Luísa se envolveu em uma polêmica ao responder usuários da rede social que a acusavam de ter traído o humorista Whindersson Nunes, seu ex-marido. O comediante, por sua vez, também se manifestou, esclarecendo que a cantora não o traiu durante o relacionamento e que ele optou por terminar a relação. Entretanto, Whindersson disse não ter visto ataques sendo feitos contra sua ex-companheira. Durante a noite, Luísa voltou às redes e disse que vem sendo vítima de ataques há mais de um ano, que desenvolveu “ataque de pânico” e que sua “família está sofrendo há um ano”.