Kerline conta como Karol Conká reagiu após ter áudio vazado sobre Rafa Kalimann

Ex-BBB falou que a rapper reagiu bem após ela postar um stories que ganhou grande repercussão

Reprodução/Instagram/kercardoso/karolconka/11.05.2021 Kerline falou que Karol Conká reagiu bem após ela deixar vazar a rapper falando de Rafa



A ex-BBB Kerline quebrou o silêncio e contou qual foi a reação de Karol Conká após ela deixar vazar um áudio em que a rapper fala mal de Rafa Kalimann, vice-campeã do “BBB 20”. “Ela olhou para mim e só falou assim: ‘Fica tranquila, não foi culpa sua. Fica tranquila que está tudo certo’”, contou Kerline durante um bate-papo no Twitter Space. A primeira eliminada do “BBB 21” continuou falando que acredita que a cantora já se acostumou com as críticas nas redes sociais e ainda fez uma brincadeira com a música Dilúvio, lançada por Karol depois que ela saiu do programa com a maior rejeição da história do reality show. “[Acho que foi] tipo assim: ‘Já estou acostumada com isso. Quando eu acho que tudo vai melhorar…’. Eu estou só lembrando da música dela: ‘Só mais um dia de luta…’”, falou Kerline.

A confusão começou quando Karol ainda estava na casa mais vigiada do Brasil, isso porque ela comentou que Thelma Assis, campeã do “BBB 20”, não sabia se defender sozinha e precisava da ajuda das “amigas brancas”. Rafa Kalimann não gostou do comentário e usou o Twitter para criticar a rapper. “Agora eu vi mesmo, a participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana falando da campeã da última edição! Agora eu tremi aqui para valer viu. Karol Conká é vazia. A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho. Representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelma. Que vergonha”, escreveu a influenciadora na época.

Fora da casa, quando os ex-BBB’s se reencontraram para gravar o dia 101 do “BBB 21”, Kerline foi gravar um stories e postou sem perceber que de fundo era possível ouvir Karol falando de Rafa: “Não devia nem estar jogando. Sabe que tudo o que vai, volta. Me chamou de vazia, olha agora quem está com o programa vazio”. Recentemente, a influenciadora digital fez sua estreia como apresentadora no programa “Casa Kalimann”, produzido exclusivamente para o Globoplay. A atração, na qual Rafa recebe convidados famosos para cumprir desafios, foi muito criticada nas redes sociais, mas ex-BBB garante que o programa está dando um bom retorno ao serviço de streaming da Globo. “O programa está sendo um grande sucesso de audiência, muito além do que imaginávamos para esse primeiro momento, estamos super felizes”, escreveu Rafa no Instagram.

Kerline revela qual foi a reação de Karol Conká após áudio “vazado”. pic.twitter.com/Xr33BkMw4Y — Karol Conká Brasil (@KarolConka_br) May 11, 2021