‘Lupin, Parte 2’ ganha data de estreia e tem trailer divulgado; assista

Nova temporada da série francesa estará disponível na plataforma a partir do dia 11 de junho

Divulgação/Netflix/11.05.2021 Omar Sy vive Assane Diop na série 'Lupin'



A Netflix divulgou nesta terça-feira, 11, que a parte 2 do sucesso “Lupin” chega à plataforma de streaming no próximo dia 11 de junho. Protagonizada por Omar Sy, a segunda temporada da série francesa mostra que a família de Assane Diop ficou em pedaços após ele tentar se vingar de Hubert Pelligrini. O problema é que ele não desiste e pensa em um novo plano de vingança, mesmo sabendo corre grande perigo. No trailer, é possível notar que a nova temporada de “Lupin” está cheia de ação. A série foi inspirada em Arsène Lupin, um personagem de ficção criado pelo escritor francês Maurice Leblanc e uma das suas características mais marcantes é que ele tinha um grande talento para se disfarçar. A produção da Netflix foi o primeiro título francês a ficar no Top 10 dos títulos mais assistidos da plataforma nos Estados Unidos, segundo foi divulgado pelo Deadline. No Brasil, a série também fez sucesso e ficou entre as mais assistidas quando estreou, em janeiro deste ano. Além disso, o título possui 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, um famoso agregador de críticas. Confira o trailer de “Lupin, Parte 2”: