Após polêmica, Patricia Abravanel leva papel para explicar significado da sigla ‘LGBTQIA+’

Depois de ser criticada por errar propositalmente a sigla da comunidade LGBTQIA+ e minimizar casos de homofobia, a apresentadora Patricia Abravanel recebeu um amigo no programa “Vem Pra Cá”, do SBT, e utilizou um papel para “aprender” o significado correto da sigla. Convidado pela apresentadora, o fotógrafo Gabriel Cardoso tentou explicar o que cada uma das letras representava. Durante a explicação, Patricia admitiu que sua atitude anterior não foi legal, mas comentou a agressividade de quem a criticou. “Não precisa nos ensinar com agressividade, tipo a Rafa (Kalimann) e o Caio (Castro). A gente pode chegar pra eles e falar: ‘Não foi legal por isso’. Vamos aprender com amor, com compreensão”, disse Patricia no programa. A apresentadora compartilhou um vídeo do momento. Confira: