Após repercussão, Juliette explica por que usou calcinha bege no Réveillon

Campeã do ‘BBB 21’ teve um ano de sucesso e a cor da peça íntima que usou na última virada do ano virou assunto nas redes sociais

Reprodução/Instagram/juliette/29.12.2021 Juliette contou que usou uma calcinha bege na virada de 2020 para 2021



O ano de 2021 mudou completamente a vida de Juliette, campeã do “BBB 21”. Além do prêmio milionário, a paraibana saiu do reality show com uma legião de fãs e sendo a ex-BBB com mais seguidores no Instagram – superando Sabrina Sato e Grazi Massafera. Ela também se lançou como cantora e se tornou embaixadora de várias marcas. Com toda essa fama, especula-se que a advogada tenha faturado cerca de R$ 45 milhões nos últimos meses e muitas pessoas estavam curiosas para saber qual foi a cor da calcinha que Juliette usou na virada de 2020 para 2021. Ela matou a curiosidade dos fãs e surpreendeu ao dizer que usou uma calcinha bege, cor que não é associada ao que as pessoas mais desejam para o próximo ano.

Mesmo a cor vermelha representando paixão, amarela prometendo dinheiro, azul sendo relacionada a saúde e branca transmitindo paz, a calcinha bege se tornou disputada e teve gente nas redes sociais dizendo que ela já estava em falta em algumas lojas. Com a repercussão do assunto, Juliette explicou por que escolheu essa calcinha de cor neutra no seu último Réveillon. “A gente usa muito calcinha bege quando usa roupa clara para não marcar. É normal, todo mundo usa, pelo amor de Deus. Mas está muito engraçado, estou achando um máximo”, disse a campeã do “BBB 21” nos stories do Instagram. Ao ser questionada pelos seguidores sobre onde vai passar este ano novo, ela afirmou: “Sem rodeios, eu vou passar especificamente numa praia do Nordeste muito bonita, maravilhosa, que eu amo muito”.