Juliette coloca Anavitória em uma saia justa ao falar de ‘crush’ em Tiago Iorc

Duo ficou sem graça quando a vencedora do ‘BBB 21’ tocou no nome do cantor com quem elas já tiveram um desentendimento; assista

Reprodução/Twitter/multishow/01.10.2021 Duo Anavitória participou do 'TVZ', programa que Juliette está apresentando no Multishow



Juliette Freire acabou colocando o duo Anavitória em uma saia justa ao declarar quem é o seu “crush” famoso. As cantoras participaram na última quinta-feira, 30, do “TVZ”, programa que a campeã do “BBB 21” apresenta no Multishow, e, em um jogo de “Verdade ou Consequência”, a apresentadora e as convidadas tinham que falar qual famoso acham bonito. “Tem que ser brasileiro?”, questionou a paraibana. O duo respondeu que sim. “É melhor um estrangeiro (risos). Não, o meu todo mundo já sabe, é o Tiago Iorc. Todo mundo já sabe, já disse isso mil vezes. Eu sei que ele namora, é platônico, viu minha gente”, afirmou Juliette.

Visivelmente sem graça, Ana Caetano apenas disse: “Olha”. Já Vitória Falcão falou: “Valha mulher”. Juliette não notou o desconforto das convidadas e o programa seguiu normalmente. O assunto, no entanto, repercutiu nas redes sociais, pois o público logo lembrou do desentendimento de Anavitória com o cantor. O duo se afastou de Tiago porque ele não autorizou que elas regravassem para um novo projeto músicas que Ana Caetano compôs junto com ele. O caso se tornou público em junho do ano passado, quando as artistas falaram do assunto em uma live. Além de parceiros na música, Tiago também era empresário do duo, porém a parceria foi rompida após essa confusão.

"Qual é a celebridade crush de cada uma?" Juliette: "O meu é Tiago Iorc."

Ana: "Olha…"

Vitória: "Valha, mulher." #TVZJuliette pic.twitter.com/no0NZrszbl — Shows Ao Vivo (@Shows_AoVivo) September 30, 2021