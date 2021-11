Ex-affair de Juliette tem festa invadida e evento termina em confusão: ‘Destruíram meu sonho’

Influenciador Alê Oliveira deixou a própria festa após amigas serem barradas na entrada

Reprodução/Instagram/aleoliveiracm/04.11.2021 Festa de Alê Oliveira teve superlotação e amigos ficara para fora



O influenciador digital Alê Oliveira, que já declarou que viveu um affair com Juliette antes dela entrar no “BBB 21”, deu uma grande festa de aniversário na última quarta-feira, 3, mas o evento terminou em confusão. Conforme relato pelo influenciador nas redes sociais, seus convidados não conseguiram entrar na festa porque o evento lotou de penetras. “Muito triste com a situação na frente do meu aniversário. Muitos amigos não estão conseguindo entrar porque muitas pessoas que nem convidadas foram estão tentando entrar à força no evento… Deus tenha piedade”, postou nos stories do Instagram. Após divulgar vários vídeos cantando e dançando no aniversário, Alê voltou a lamentar o descontrole de convidados da festa. Ele disse que o local do evento atingiu o limite de pessoas e havia mais de mil pessoas do lado de fora querendo entrar.

Em meio à confusão, Alê decidiu deixar a própria festa para ir atrás das amigas que foram barradas no evento. “Estou muito triste. Saí do meu aniversário para dar a mão a vocês, ninguém vai humilhar minhas meninas. Eu sou homem, não sou menino não. Hoje eu vi quem é amigo ou não. Aprendam isso, que minha festa sirva de exemplo para vocês”, escreveu o influenciador, que também enfatizou que ele não teve culpa do que aconteceu. “Foi falta de organização, gastei uma grana do caramba na festa para acontecer isso, eu não tenho culpa, sou uma pessoa só, não tem como eu resolver tudo. Quem falou mal dizendo que a culpa é minha, eu não tenho culpa de nada, a culpa é dos mal-educados que não sabem respeitar a privacidade do outro… eu estou muito mal, acabaram com meu sonho. Pior dia da minha vida. Eu vou sumir da internet, estou ficando doente, dinheiro não é nada.” Para entrar na festa, os convidados tinham que doar 5 kg de alimento, mas muitos seguidores do paraibano acharam que qualquer pessoa poderia entrar fazendo uma doação. “Pior aniversário da minha vida, destruíram meu sonho”, declarou Alê após o evento.