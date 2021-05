Após romance com Fiuk no ‘BBB 21’, Thaís Braz assume namoro com Xamã

‘A fofoca é verdade’, escreveu a ex-BBB na legenda de uma foto em que aparece com o cantor

Reprodução/Instagram/thaisbraz/22.05.2021 Thaís Braz usou as redes sociais para assumir seu namoro com Xamã



Após muitos rumores, Thaís Braz, que participou do “BBB 21”, assumiu que está namorando com o cantor Xamã. A cirurgiã-dentista postou uma foto abraçada com o artista no Instagram e escreveu na legenda: “Eita! A fofoca é verdade! Agora é aproveitar uma cerveja de boa com o @”. Alguns dos colegas de confinamento de Thaís logo comentaram a publicação. “Eu shippo”, escreveu Camilla de Lucas. “Vish”, comentou Rodolffo. Já Sarah Andrade postou emojis de fogo e carinha apaixonada. Os boatos de que a ex-BBB estaria namorando Xamã começaram porque os dois passaram a ser vistos juntos com frequência e recentemente foram flagrados em um supermercado. Antes do namoro, Thaís chegou a declarar que tinha ficado com um ator após deixar o reality da Globo. O atual romance da sister está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, 22, isso porque os seguidores estão comentando que dentro do “BBB 21” Thaís viveu um affair morno com Fiuk, que chegou a beijar a sister, mas deixou claro que não queria ficar de casalzinho no jogo. “A evolução de Fiuk para Xamã, Thaís surrando a galera que criticou seu amor próprio”, comentou uma pessoa. “De Fiuk para Xamã, a mulher está um luxo”, escreveu outra. “De Fiuk para Xamã! Thaís Braz a verdadeira campeã do BBB 21”, acrescentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THATA (@thaisbraz)

A Evolução de Fiuk pra Xamã, Thais surrando a galera que criticou seu amor próprio pic.twitter.com/10vvYKRMXW — Ei, Dias🌵⭐️ (@diasjr__) May 22, 2021

amiga, se Thais saiu de Fiuk pra Xamã, a gente ainda tem chance de dar a volta por cima pic.twitter.com/KTFlxnWMQL — deusinha Ama Sofre Chora (@engenheiragay) May 22, 2021

de fiuk pra xamã, a mulher está um LUXO — Liz (@lizgoularts_) May 22, 2021