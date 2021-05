MC Poze se revolta após Nego Di dizer que não o conhece: ‘Mexeu com o psicopata do funk’

Funkeiro gravou vídeos xingando o ex-BBB e postou um print de mensagens que recebeu dele

O cantor MC Poze se desentendeu com o humorista Nego Di pelas redes sociais. A briga começou após o ex-participante do “BBB 21” responder no Instagram a um seguidor que queria saber a opinião dele sobre o funkeiro. “Não tenho que achar nada porque eu nem conheço”, respondeu o humorista. Poze viu o vídeo após ser marcado por alguns seguidores e não gostou nada do que o ex-BBB disse. Em resposta, o cantor de funk gravou uma série de stories xingando Nego Di: “Porr*, viu com é que é, rapaziada? Cheguei agora aqui, estou em paz, em casa, aí me vem um ‘mula’ desse daí, um jagunço fudid*, um otário brabo. Quem é esse tal de Nego Di? Eu que não te conheço como porr* nenhuma. É o que estava no ‘Big Brother’, né? O que foi cancelado? Foi cancelado não é à toa com um tipo de atitude dessa, de otário, cuz**, fofarão”, falou Poze, que também afirmou já ter conversado pelas redes sociais com o humorista, que foi eliminado do “BBB 21” com o segundo maior índice de rejeição do programa. “Não me conhece não, né? Então por que você já me mandou mensagem aqui no meu Instagram? Antes de falar qualquer parada, era para pelo menos você ter excluído [a conversa] para você não ficar fraco na rede social.”

O funkeiro tirou print da conversa, divulgou nos stories e ainda falou: “Você mexeu com a pessoa errada. Mexeu com o psicopata do funk. Você vai ficar fudid*. Me chamou na rede social para falar que fez paródia da minha música Tô Voando Alto. Você envergonhou minha música fazendo essa paródia de merda”. O caso começou a repercutir e Nego Di decidiu fazer alguns vídeos na madrugada desta sexta-feira, 21, com o intuito de esclarecer o assunto. “Eu estava dizendo nos meus stories que eu não te conheço pessoalmente, eu não conheço sua pessoa, então não tenho como opinar. Eu não te conheço e é verdade. Agora você está fazendo todo esse fiasco por causa disso? Um pai de família, um cara adulto. Você não tem mais nada para fazer, cara? É até feio. Se fosse em outro momento, se eu não tivesse nada para fazer, eu ficaria nessa contigo até de manhã, mas eu tenho outras coisas para fazer, então pode falar o que tu quiser.” O ex-BBB acrescentou que o cantor deveria ocupar seu tempo com seus compromissos profissionais. “Tem uma galera aqui no Sul que contratou alguns shows seus, já pagaram inclusive, e estão esperando uma resposta de quando você vai poder colar aqui para cumprir a agenda. Pega esse tempo que você está disponível e dá uma satisfação para eles”, finalizou o humorista.

