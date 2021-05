Juliette desiste de participar do novo clipe de Luan Santana; saiba o motivo

Campeã do ‘BBB 21’ recebeu um convite ao vivo do cantor e, na ocasião, aceitou participar do projeto

Antes mesmo de sair como vencedora do “BBB 21”, Juliette Freire já estava na mira de vários artistas para parcerias musicais. O cantor Luan Santana participou do programa “A Eliminação – O Reencontro”, exibido no último dia 5 de maio no Multishow, e a atração reuniu todos os participantes da mais recente edição do reality show. Ao vivo, o artista convidou Juliette para estrelar o clipe da sua nova música, Morena. A sister aceitou o convite, mas depois mudou de ideia e o assunto repercutiu nas redes sociais. Em nota enviada à Jovem Pan, a gravadora Sony Music informou que, após Juliette dizer a Luan que aceitava participar do clipe, “deu continuidade ao convite, porém ele “foi recusado antes mesmo das negociações”. Após o declínio da ex-BBB, Luan Santana e a gravadora decidiram dar continuidade ao projeto e o clipe será gravado em breve. Em meio as especulações, a assessoria de imprensa de Juliette decidiu se posicionar e explicar o que fez a campeã do “BBB 21” desistir de gravar o clipe.

“Em respeito ao cantor Luan Santana e seus fãs, bem como aos fãs de Juliette Freire, esclarecemos que não houve uma recusa gratuita sobre a parceria artística entre ambos. Juliette é grande fã de Luan (com quem tem comunicação direta) e ficou extremamente lisonjeada e animada com o convite. Infelizmente, devido a compromissos pré-firmados, este projeto em específico não pode ser realizado no momento. Juliette tem tentado (na medida do possível) realizar tudo que gostaria e vê como um verdadeiro sonho qualquer parceria futura com o cantor, por quem tem profunda admiração e carinho”, diz o comunicado divulgado pela equipe da ex-BBB nesta quarta-feira, 19, nas redes sociais. Juliette não é cantora profissional, mas sua voz chamou atenção durante sua participação no reality da Globo. A sister, que é advogada e maquiadora, já disse precisaria estudar muito caso queira investir na carreira de cantora. O cantor Rodolffo, que também participou do “BBB 21”, é outro sertanejo que já demonstrou interesse em cantar com Juliette.