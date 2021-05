Fábio Porchat participa do programa de Rafa Kalimann e público nota desconforto: ‘Tadinho’

Ida do humorista ao programa ‘Casa Kalimann’ gerou grande repercussão nas redes sociais

Reprodução/Globoplay/19.05.2021 Fábio Porchat teria ficado desconfortável no programa de Rafa Kalimann



Fábio Porchat participou do programa da ex-BBB Rafa Kalimann e virou assunto nas redes sociais, pois, segundo os seguidores, pareceu desconfortável em participar de uma das edições da atração disponível no Globoplay. No vídeo que viralizou no Twitter, a apresentadora do “Casa Kalimann” explicava como seria a dinâmica e as reações de Porchat não passaram despercebidas. Na brincadeira, a cada vez que Rafa apertasse um botão, Porchat teria que responder às perguntas de uma forma diferente. Exemplificando, Rafa apertou o botão e começou a falar com voz de bebê; depois apertou novamente e começou a agir como uma coach motivacional. Ao terminar sua explicação, a vice-campeã do “BBB 20” perguntou ao convidado: “Você se assustou, Porchat?”. O humorista respondeu: “Estou preocupado com a sanidade… preciso me estabilizar”.

O nome do convidado foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 19. “Meu Deus, coitado do Porchat no programa da Rafa Kalimann, parecia até tortura psicológica”, comentou um seguidor. “Consegui ver o desespero no olhar do Fábio Porchat por estar no programa da Rafa Kalimann”, escreveu outro. “Tadinho do Porchat”, disse uma pessoa. “Eu fico chocada que a Rafa chama pessoas legais como o Porchat e o Rafael Portugal para fazer um programa ruim desses, a vergonha alheia. Eu fico constrangida por eles quando assisto os trechos (risos)”, acrescentou mais uma. Desde que estreou, o programa de Rafa Kalimann tem sofrido muitas críticas e chegou a ser chamado de “vazio” por Karol Conká. A ex-BBB, no entanto, já disse nas redes sociais que a atração está dando um bom retorno de audiência.

consegui ver o desespero no olhar do fábio porchat por estar no programa da rafa kalimann pic.twitter.com/wK83QwaM1m — daniel (@daneldix) May 19, 2021

toda vez que o video do porchat com a rafa aparece na minha timeline eu me sinto na obrigação de assistir e ver as reaçoes dele — fiebig (@duda0fiebig) May 19, 2021

meu deus coitado do porchat no programa da rafa kalimann parecia até tortura psicológica — ؘ (@biayule) May 19, 2021