Carlos Alberto de Nóbrega é internado em SP e aguarda resultado de teste da Covid-19

Apresentador está bem e tem planos de voltar a gravar ‘A Praça é Nossa’ no final de março

Reprodução/Instagram/calbertonobrega Carlos Alberto de Nóbrega está bem e já faz planos para 'A Praça é Nossa'



O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, está internado em São Paulo com suspeita de Covid-19. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador da atração “A Praça é Nossa” acabou sendo internado porque ficou resfriado e “por precaução fez o exame [de Covid] e aguarda o resultado”. Também foi informado que o artista “está bem”. Nas redes sociais, Carlos Alberto se manifestou e deu a entender que está com Covid. “Estou ótimo. Já comecei o tratamento, estou sem dor, mal-estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata [esposa] que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula, João Victor, está em isolamento em sua casa e não sente rigorosamente nada.”

Os planos do apresentador é voltar a gravar o humorístico “A Praça é Nossa” no próximo dia 24 de março e informou no Instagram que terão “novidades e novos personagens” no programa. “O SBT aprovou todos meus pedidos e sugestões feitos na semana passada. Eu sentado no novo banco, os comediantes consagrados e os novos convidados! Certamente vamos colocar a ‘Praça’ no seu lugar: liderando audiência. Muito obrigado pelas mensagens [de apoio] que tem chegado”, escreveu Carlos Alberto.