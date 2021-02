‘Fiquei na merd* dois dias, depois levantei minha cabeça’, diz Gabriela Pugliesi sobre separação

Influenciadora também comentou que vai manter sua maturidade em post que Erasmo nega traição

Reprodução/Instagram/gabrielapugliesi Gabriela Pugliesi falou que ela e Erasmo optaram por seguir por caminhos diferentes



A influenciadora digital Gabriela Pugliesi decidiu se pronunciar nesta segunda-feira, 22, após seu então marido, o influencer Erasmo, anunciar nas redes sociais que o casal está em processo de separação. “Eu terminei meu casamento sim, fiquei na merda dois dias, depois disso já levantei minha cabeça, entendi tudo e agradeci a Deus porque é assim que é. O Erasmo errou comigo, mas de forma alguma ele é uma pessoa ruim, todo mundo erra, ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém e a vida ensina”, começou dizendo Pugliesi. Segundo a influencer fitness, o casal tinha planos diferentes. “Da mesma forma que ele escolheu um caminho, eu também escolhi o meu, que foi de terminar nosso casamento porque sou uma mulher, além de muito decidida, muito prática e na mesma intensidade que eu amo, eu desapego quando eu sei que é algo que não me faz bem mais.”

Durante o relato, Gabriela refletiu e disse que acredita que tudo na vida acontece por um propósito e deu como exemplo sua tentativa de ter um filho. “Tentei engravidar enlouquecidamente e não consegui porque não era para ser. Não era para ser agora, não era para ser com o Erasmo, não era para ser desse jeito”, afirmou a influencer, que não desistiu da ideia de ser mãe e vai congelar os óvulos. Tanto Gabriela quanto Erasmo citaram que o influencer cometeu um erro e, nas redes sociais, passaram a especular que ele tinha traído a agora ex-mulher. Erasmo negou a traição ao responder um comentário de um seguidor no Instagram, mas ao ver uma postagem sobre o assunto na página Gossip do Dia, Pugliessi comentou: “Vou manter minha maturidade que é melhor viu”.