Após separação, Pugliesi inicia processo de congelamento de óvulos

A blogueira iria realizar uma inseminação artificial nesta semana, mas o processo foi cancelado por causa do divórcio

Reprodução/Instagram/gabrielapugliesi Gabriela Pugliesi estava tomando hormônios para realizar a inseminação artificial



Gabriela Pugliesi contou que iniciou o processo de congelamento de óvulos nesta sexta-feira, 26. No último domingo, Erasmo Viana, esposo da influencer fitness, anunciou que o casal estava se separando. “Eu cometi um erro grave e me arrependo”, disse. O empresário contou que a decisão foi da Gabriela e só cabe a ele “respeitar”. No dia seguinte, a blogueira se pronunciou. “Da mesma forma que ele escolheu um caminho, eu também escolhi o meu, que foi de terminar nosso casamento porque sou uma mulher, além de muito decidida, muito prática e na mesma intensidade que eu amo, eu desapego quando eu sei que é algo que não me faz bem mais.” Em seguida, a influenciadora contou sobre suas tentativas de gravidez.

“Tentei engravidar enlouquecidamente e não consegui porque não era para ser. Não era para ser agora, não era para ser com o Erasmo, não era para ser desse jeito”, desabafou. A blogueira contou que tomou uma série de hormônios para fertilização in vitro e que iria realizar mais uma inseminação nesta semana. O processo foi cancelado em virtude da separação. Na manhã desta sexta, Gabriela postou que estava na clínica para começar a congelar o seus óvulos. Ela aproveitou para aconselhar suas seguidoras: “Se informem sobre isso, porque o meu sonho era ter congelado com uns 20 e poucos anos se soubesse”.