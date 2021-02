Netflix confirma 5ª temporada de ‘Elite’ com ator brasileiro

Ainda sem revelar a data de estreia da 4ª temporada, o serviço de streaming também anunciou a atriz argentina Valentina Zenere para o quinto ano

Divulgação Valentina Zenere e André Lamoglia estarão no elenco da 5ª temporada de 'Elite'



A Netflix não perdeu tempo em renovar uma de suas séries de maior sucesso: ‘Elite’. A produção espanhola nem estreou seu quarto ano e já ganhou confirmação da 5ª temporada. Uma das maiores novidades é a presença do ator brasileiro, André Lamoglia, que entra para o cast da nova temporada. Além dele, Valentina Zenere, atriz argentina, também foi confirmada. Focando na história de um grupo de jovens de um conceituado colégio, ‘Elite’ é cheia de mistérios. A primeira temporada rodou em torno de uma morte misteriosa, enquanto a segunda teve como enredo principal um desaparecimento. Na terceira, que estreou em março de 2020, mais um membro do elenco principal foi assassinado. A quarta temporada ainda não tem data para estrear no serviço de streaming, assim como a quinta.