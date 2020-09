Após ser internada com problemas respiratórios, Vanusa é transferida para UTI

Cantora está internada desde a última quarta-feira, em Santos

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Vanusa teve de ser transferida para a UTI



Após ser internada com problemas respiratórios desde quarta (9), no Complexo Hospital dos Servidores, em Santos, a cantora Vanusa foi transferida para UTI diante de quadro de pressão arterial baixa e saturação baixa de oxigênio. As informações foram divulgadas pela assessoria da cantora. A cantora de 72 anos está com suporte de oxigênio, embora não esteja entubada, e segue monitorada na UTI. Durante a semana, a divulgação de notícias sobre o estado debilitado da saúde da artista fez com que seu filho, Rafael Vanucci, emitisse um comunicado na quarta-feira (9) pedindo “empatia e não julgamentos”. “Amanhã eu estarei no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em SP, às 12h (meio-dia) para dar todos os esclarecimentos necessários à imprensa sobre o estado de saúde de minha mãe, a nossa querida cantora Vanusa”, escreveu Vanucci.

Há alguns anos, ela sofre com um quadro de saúde degenerativo em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, a artista chegou a ser internada em uma clínica de reabilitação para tratamento contra depressão. No início de agosto, Aretha Marcos, filha de Vanusa com Antonio Marcos, falou mais sobre como a doença de Alzheimer afetou a saúde da mãe. “Não quero que minha mãe fique numa clínica para sempre. O Alzheimer é uma doença muito difícil. Como eu vivo hoje, não tenho como trazê-la de lá. A condição dela exige um cuidado maior e eu vivo só”, ressaltou.

*Com Estadão Conteúdo