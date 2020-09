Pai de Britney Spears contraria cantora e não quer divulgar registros médicos da cantora

Jamie Spears é responsável por tutela da filha; estrela quer liberar dados em nome da “transparência” para seus fãs

Reprodução/Facebook O julgamento, pedido pela defesa de Britney, para avaliação da tutela ocorrerá em 10 de novembro



A disputa judicial entre Britney Spears no caso da tutela da cantora continua forte. Segundo documentos judiciais obtidos pela People, Britney e sua equipe de defesa quer tornar públicos os termos do acordo de tutela. A ideia, de acordo com o texto, é tornar a situação da estrela “transparente” para seus fãs. Nos últimos meses, os apoiadores da cantora têm feito campanhas para que ela seja liberada da tutela de seu pai, Jamie, que, supostamente, exerceria controle total sobre a vida da popstar. Jamie, por sua vez, entrou com um processo para barrar a divulgação completa do acordo, que inclui os registros médicos de Britney. Ele alega que os detalhes médicos de sua filha, se liberados, podem afetar a vida dela – assim como a de seus netos.

A preocupação seria com o uso de “informações sensíveis” sobre celebridades pelo público geral. A ação cita a atuação da imprensa, que repetidas vezes, segundo ele, usou de fofocas que causaram “grande dor” a Britney. Jamie ainda diz que, para Britney renunciar ao seu direito à privacidade, o tribunal precisa julgar se ela “tem a capacidade de compreender as consequências” de sua renúncia.

A tutela foi instituída em 2008, com Jamie sendo apontado como o guardião de todos os assuntos que cercam sua filha – incluindo o financeiro. No entanto, em 2019, ele foi substituído por Jodi Montgomery na função, já que estava com a saúde debilitada. O julgamento, pedido pela defesa de Britney, para avaliação da tutela ocorrerá em 10 de novembro.