Após término, Angela Ro Ro ameaça processar ex-namorada 51 anos mais jovem

Assessoria jurídica da cantora afirma que a ex tem causado ‘embaraços’ em sua vida com ‘ligações incessantes’; Mayara Serra de Souza nega que se aproximou da artista por interesse

Reprodução/Instagram/angela_ro_ro_oficial/WhatsApp/21.05.2021 Angela Ro Ro viveu um relacionamento virtual com Mayara Serra de Souza



A cantora Angela Ro Ro, de 71 anos, divulgou que no Dia Internacional contra a Homofobia, 17 de maio, que estava namorando com Mayara Serra de Souza, de 20 anos. Elas começaram a conversar no início de dezembro de 2020 e a relação foi apenas virtual. O relacionamento ganhou repercussão e elas chegaram a receber críticas por possuírem 51 anos de diferença. Dois dias depois, a artista anunciou o fim do seu relacionamento dando a entender que Mayara estava querendo se promover às custas da sua fama. Em entrevista à Jovem Pan, Mayara negou que tenha se aproximado de Angela por ela ser uma pessoa pública. “Ela está me acusando de envolvimento com uma quadrilha e eu nada tenho a ver com isso! Tentei ajudá-la e sempre acreditei nela, tenho minha consciência tranquila que meus sentimentos por ela foram e são verdadeiros. Desejo a ela o melhor e que ela veja a verdade, sempre fui honesta e transparente com ela, e ela sabe no fundo do seu coração quem eu sou, vou respeitar a decisão dela e me afastar de redes sociais e imprensa”, afirmou Mayara, que já desativou todas as suas redes sociais.

Após ser procurada pelo advogado de Angela, Mayara preferiu se abster dos boatos de uma suposta traição por parte da cantora. Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria jurídica da artista enfatizou que o relacionamento era apenas virtual e que Angela está sendo “procurada e assediada por Mayara”. “Ela tem feito ligações incessantes (em um único dia foram cerca de 150) para a Angela com o objetivo de ganhar os seus 15 minutos de fama”, informou a nota. A cantora também negou por meio de sua assessoria jurídica que traiu Mayara: “Embora tenha sido um ‘relacionamento’ por internet, a mesma nunca manteve nenhum contato físico ou virtual no ninguém”.

Os representantes da cantora também informaram em nota que Mayara “vem causando embaraços” a Angela e “caso ela [Mayara] persista nas ligações telefônicas, [a cantora] irá tomar as medidas cíveis e criminais cabíveis para que este verdadeiro assédio inoportuno e persecutório cesse permanentemente em relação a esta mulher”. Mayara disse que quer esquecer essa história e afirmou que daqui para frente vai focar na sua vida e no seu trabalho. “Sou grata a Angela Maria Diniz Gonsalves por todo carinho a mim dedicado, por todos os ensinamentos, por todos os conselhos, ela foi e é uma das pessoas mais importantes da minha vida e vou amá-la para sempre! Quanto a Angela Ro Ro [artista], desejo cada dia mais sucesso ao ícone! Ela nasceu para brilhar e sabe disso! Que seja feliz”, finalizou.