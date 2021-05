Deolane Bezerra expõe áudio da suposta amante de MC Kevin e questiona MC VK

Viúva do cantor fez várias perguntas ao divulgar uma gravação da modelo contando sobre a queda

Deolane Bezerra postou áudio de Bianca Domingues e fez questionamentos



A advogada Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin, ainda busca entender o que levou o cantor a cair do 5º andar de um prédio em que eles estavam hospedados na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no último dia 16 de maio. Kevin não resistiu a queda e morreu aos 23 anos. No Instagram, Deolane divulgou alguns áudios gravados pela suposta amente do artista, a modelo Bianca Domingues, que disse em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro que recebeu cerca de R$ 2 mil para transar com Kevin. O funkeiro estaria com dois amigos, MC VK e Jhonatas Cruz, no período em que conheceu Bianca em um quiosque na praia e quando estavam no apartamento do 5º, ambos estão sendo investigados. No áudio, Bianca disse: “Ele falou: ‘Sujou, está vindo gente aí’. Aí o VK disse para ele: ‘É, Kevin, melhor você sair fora’”. Ao expor esse trecho da gravação, Deolane questionou: “E aí, MC VK, você não estava tomando banho na hora que ocorreu os fatos?”.

Sem citar nomes, Bianca continuou: “Eles foram para o canto porque a suíte tinha a parte da entrada, o banheiro, o quarto e a sacada. Ele falou: ‘Melhor sair fora, Kevin, antes que suje’. Só que ao invés dele sair pela porta, ele foi saindo pela sacada. Ele me chamou, me puxou pelo braço, falou que queria ficar comigo e [depois] os dois continuaram falando dentro do quarto. No que eu fui prestar atenção na conversa, olhei e ele já estava pendurado”. A advogada fez mais questionamentos demonstrando que as histórias contadas anteriormente não batem com o que modelo diz no áudio. “E você, Bianca, não falou que sem motivos algum olhou para o quarto? Então ele estava conversando com o MC VK? Foi com o Jonathan ou com o MC VK que falou? Jonathan não estava lá em baixo?”, escreveu Deolane, que também comentou que Bianca havia dito antes que Kevin não tinha falado nada na hora do pulo. A polícia segue investigando o caso, depoimentos foram colhidos e seis celulares apreendidos pera perícia, além disso, os agentes aguardam o resultado do exame toxicológico feito no corpo de Kevin.

