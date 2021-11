Após traição de Jojo Todynho, ex da cantora assume namoro com ‘garota da laje’

Marcio Felipe fez postagem com Cariúcha, que virou meme após entrevista no ‘Profissão Repórter’, e brincou: ‘Gosto mesmo é das erradas’

Reprodução/Instagram/jojotodynho/cariuchaoficial/08.11.2021 Ex de Jojo Todynho, Marcio Felipe está namorando com Cariúcha



O influenciador digital Marcio Felipe engatou em um novo relacionamento após o término com a cantora Jojo Todynho. O affair com a funkeira chegou ao fim após ela confessar que traiu Marcio na recente viagem que fez a Paris. Ele agora está vivendo um romance com Cariúcha, a “garota da laje” que virou meme após uma entrevista que deu ao “Profissão Repórter”, da Globo, em 2009. “Eu fico revoltada, só mulher feia ganhando. Sou muito melhor, não tenho estria, meu peito é duro, não tenho uma cirurgia plástica. Sou toda natural, sou bonita para caramba”, disse Cariúcha após ser eliminada do concurso. O vídeo da entrevista viralizou. Marcio Felipe postou um vídeo dançando com a nova namorada e brincou: “Gosto mesmo é das erradas, né?”. A “garota da laje” também fez uma postagem com o novo namorado e escreveu: “Bom domingo a todos com esse beijo gostoso do mozão”. O influenciador respondeu: “Qual a necessidade de ser tão linda assim?”. Jojo não está mais seguindo Marcio Felipe nas redes sociais.