Jojo Todynho detona Sylvinho após revés do Corinthians diante do São Paulo; assista 

A cantora corintiana criticou o comandante do Timão e pediu a entrada do centroavante Jô no time titular

Montagem sobre fotos/Reprodução/RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jojo Todynho reclamou de Sylvinho, técnico do Corinthians, após a derrota para o São Paulo



A moral de Sylvinho no Corinthians caiu muito após a derrota diante do São Paulo, na noite da última segunda-feira, 19, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Além da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, pedir a sua demissão, o treinador também viu a cantora Jojo Todynho reclamar de seu trabalho. Através do Instagram, a corintiana detonou o comandante do Timão e pediu a entrada do centroavante Jô no time titular.

“Estou ficando estressada com esse tal de Sylvinho, técnico do Corinthians. P****, para de ficar brecando o jogo. O Jô é para entrar no início do jogo. Quer colocar ele no fim? Está de brincadeira, né, meu querido? Mas tudo bem… Se o time não ganhar, pelo menos a culpa não é do Jô. Ô treinador, você precisa de muita oração. Está difícil, hein? Só Deus em sua vida”, disparou Jojo Todynho, demonstrando descontentamento.