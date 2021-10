Jojo Todynho encontra Naomi Campbell em Paris e fãs celebram: ‘Obrigou a falar português’

Cantora fez sucesso nas redes sociais ao mostrar como foi sua conversa com a modelo internacional

Reprodução/Instagram/jojotodynho/01.10.2021 Jojo Todynho tirou foto em Paris com a modelo Naomi Campbell



A cantora Jojo Todynho está mostrando todos os detalhes da viagem que está fazendo a Paris e, após receber a ajuda do ator Cauã Reymond para colocar sua sandália, a vencedora do reality show “A Fazenda 12” agitou as redes sociais por divulgar um encontro que teve com a modelo Naomi Campbell. Jojo, que foi convidada pela grife Jean Paul Gaultier para participar da Semana de Moda na cidade luz, foi apresentada a modelo como uma cantora de funk brasileira. Naomi falou em inglês: “Prazer em conhecê-la”. A funkeira, no entanto, perguntou em português: “Tudo bem?”. E Naomi respondeu: “Tudo bem”.

“Passando mal que ela [Jojo] obrigou a Naomi a falar português”, comentou um seguidor. “A Jojo fazendo a Naomi Campbell falar português em Paris é a prova de que vale à pena viver a vida intensamente e sem vergonha”, escreveu outro. “Melhor do que a Jojo mandar um ‘tudo bem?’ para Naomi é o fato da Naomi ter respondido ‘tudo bem!’, acrescentou mais um. Após o encontro, a modelo passou a seguir a dona do hit Que Tiro Foi Esse no Instagram e as duas artistas foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 1. Nessa mesma viagem a Paris, Jojo já se encontrou com o jogador Neymar e fez uma serenata para os recém-casados Sasha Meneghel e João Figueiredo.