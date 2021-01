Após viralizar, Gloria Pires brinca no Twitter e esclarece que não é mãe de Fiuk

Após a entrada do cantor no BBB21, muitos fãs acreditavam que a atriz era mãe do participante

Reprodução Ao som de Black Eyed Peas, a atriz brincou com a confusão dos fãs



Utilizando seu perfil oficial no Twitter, a atriz Gloria Pires publicou um vídeo no qual esclarece que não é mãe do ator e cantor Fiuk, que está participando da atual edição do reality show Big Brother Brasil. Ao som da música “I Gotta Feeling“, do grupo americano Black Eyed Peas, Gloria disse ser mãe da atriz Cleo Pires, que é irmã de Fiuk, mas afirmou que não é mãe do cantor. Na postagem, a atriz, que é ex-mulher do cantor Fábio Jr., pai de Fiuk e de Cleo, diz ter descoberto que viralizou nas redes sociais e que resolveu “esclarecer a dúvida” dos fãs. Confira o vídeo da atriz:

Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida… 😂😂😂 @cleo @Fiuk pic.twitter.com/KO8DDbj5on — Gloria Pires (@gloriapires) January 27, 2021

O nome da atriz voltou ao holofote na segunda-feira, 25, quando começou o BBB21. Após o anúncio de que Fiuk estaria entre os 20 confinados, Cleo anunciou apoio ao irmão. Os fãs ligaram o nome de Gloria ao cantor, mas, na verdade, ele é filho da artista plástica Cristina Karthalian. Cleo Pires também entrou na brincadeira e publicou, em tom de brincadeira, que seus fãs descobriram “mais uma bomba”. No primeiro dia do reality, Fiuk ficou em uma casa separada ao lado de Projota, ViihTube, Lumena, Arthur e Juliette. Os seis ganharam imunidade e deverão indicar, em consenso, alguém para o paredão na primeira formação.