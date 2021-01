Tatá Werneck diz que deixou de fazer testes após diretor falar que ela era ‘feia para TV’

Apresentadora contou ainda que o mesmo diretor depois pediu ajuda para entrar na MTV

Divulgação/Globo Tatá Werneck falou que perdeu oportunidades por insegurança devido a comentário de diretor



A atriz e apresentadora Tatá Werneck fez um desabafo nas redes sociais e contou que já deixou de fazer testes por causa de um diretor, que colocou na cabeça dela que ela não conseguiria uma chance na televisão devido a sua aparência. “Eu fiquei muito tempo me sabotando e faltando tudo que era teste porque tinha medo de não passar, porque um diretor tinha dito que eu era feia para TV. Tempos depois esse mesmo cara me pediu ajuda para participar na MTV. Eu falei que ia ajudar, mas a MTV faliu antes (risos)”, comentou a apresentadora do “Lady Night” em um post no Instagram sobre Gilberto, participante do “BBB 21”. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, o doutorando contou que um homem que trabalhava com ele disse que ele não conseguiria passar no vestibular e, por conta disso, ele tentou se sabotar indo para a prova sem levar o RG para ter uma desculpa para não fazer o exame, mas sua mãe viu seu documento e foi atrás dele achando que ele esqueceu sem querer de levar. Motivado pela mãe, Gilberto fez a prova e passou.