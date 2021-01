Gilberto bebe demais no ‘BBB 21’, se declara para Fiuk e diz que comprou seguidores

Pernambucano também riu da possibilidade de perder sua bolsa de estudos, disse que quer um marido e precisou da ajuda de Carla Diaz para se recompor

Reprodução/Globo Gilberto ficou bêbado e está divertindo seguidores por sua animação



A primeira festa do “BBB 21” ainda não aconteceu, mas os participantes já puderam tomar uma cervejinha e Gilberto acabou bebendo demais. O doutorando em economia acabou ficando bem alegre na madrugada desta quarta-feira,27, e está bombando nas redes sociais. Em uma conversa com Lumena, o brother, que já foi missionário mórmon, riu das experiências que teve com mulheres na época em que tentava fingir que era heterossexual. Ele também brincou dizendo que vai perder sua bolsa de estudos, pois deveria estar trabalhando na sua tese e não confinado em um reality show. Durante o papo, ele contou que comprou 7.000 seguidores antes de entrar no reality da Globo. “Eu não tenho ninguém me seguindo, aí eu comprei. Tudo da China e do Japão. O cara falou que parcelava em 12 vezes”, disse aos risos.

Gilberto também se declarou para Fiuk. “Eu te amo! É um amor verdadeiro”, falou o pernambucano antes de se ajoelhar perto do cantor. “Eu preciso te dizer. É um amor verdadeiro e puro”, acrescentou. Fiuk riu e disse que estava com medo de não ser aceito na casa. O doutorando não parou por aí, ele correu pela casa, pulou na piscina e precisou da ajuda de Carla Diaz para entrar na casa e se acalmar. “Amiga, quero te dizer de verdade, do fundo do meu coração, eu te amo muito. Fiquei pensando: ‘Meu Deus, eu estou aqui’. Eu nunca imaginei que você ia estar aqui, eu vi você ali na televisão. Estou sóbrio, amiga.Só estou feliz”, disse Gilberto enquanto a atriz tentava levar o parceiro de confinamento até o banheiro. Após usar o banheiro, o pernambucano, que é gay, mas disse que nunca namorou um homem, disse: “O Brasil me quer, quer o meu corpo, será que eu consigo um marido?”. Carla brincou: “Um marido rico, bonito, que vai te dar muito ouro”. Devido a todos esses momentos, Gilberto está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

