Apresentador da Globo Alex Escobar socorre criança após acidente de moto

Jornalista estava correndo na praia quando decidiu ajudar um menino de 8 anos e seu pai que estava ferido

Reprodução/Instagram/alexescobar74/31.05.2021 Alex Escobar, que apresenta o 'Globo Esporte', não viu o acidente, mas decidiu ajudar



O apresentador do “Globo Esporte” Alex Escobar passou por um susto no último domingo, 30. O jornalista estava fazendo sua corrida no Rio de Janeiro quando se deparou com um acidente de moto e decidiu ajudar a socorrer uma criança que teve ferimentos leves. “Um pai caiu sozinho com um filho de uma moto. O pai ficou muito machucado, a criança foi acolhida pelas pessoas [que passavam no local] e estava em um quiosque. Era um menino de oito anos, super assustado com a situação e por ver o pai daquele jeito, caído, machucado. Ele também se machucou, não tanto quanto o pai”, contou o apresentador em um vídeo publicado no Instagram. Alex não conseguiu seguir seu caminho sem antes parar e prestar ajuda à criança. “Procurei pegar esse menino, tranquilizar, passar confiança. Ele ficou deitado no meu colo de frente para o pai, para ver que o pai estava sendo assistido enquanto a gente esperava a ambulância do Corpo de Bombeiros chegar.” O jornalista explicou que estava expondo o que aconteceu porque queria fazer um agradecimento a equipe do Corpo de Bombeiros da Gávea. “Como é tranquilizador quando você vê aquela ambulância parando, os profissionais chegando e prestando atendimento, socorrendo. Como foi bom ver o alívio daquele menino. Ver o pesadelo acabando. Quando os bombeiros chegam, a gente se sente acolhido”, concluiu o apresentador, que também disse que vai tentar descobrir como está esse menino que ele ajudou.