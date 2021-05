Filho de Whindersson Nunes e Maria Lina morre após nascer prematuro

João Miguel nasceu com apenas 22 semanas no último sábado, 29, e acabou não resistindo

O primeiro filho de Whindersson Nunes, fruto da relação com Maria Lina, não resistiu ao nascimento prematuro e morreu. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do humorista à Jovem Pan. João Miguel nasceu no último sábado, 29, com apenas 22 semanas, ou seja, cinco meses de gestação. Após o nascimento do filho, o humorista chegou a fazer uma publicação contando como foi conhecê-lo. “A primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus. A tanto tempo eu não me sentia vivo. Ele, como diz no interior, é minha cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado, a mãe dele foi uma leoa demais”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece segurando com o dedo a mãozinha da criança.

Na mesma publicação, Whindersson pediu para o filho ser forte como a mãe e insistente como ele. O artista ainda não se pronunciou após a morte do filho, mas tanto ele quanto Maria já estão recebendo muito apoio nas redes sociais. “Deus conforte os corações do Whindersson e da esposa dele. João Miguel agora está com Deus”, escreveu o boxeador Esquiva Falcão no Twitter. “Pequeno João Miguel, nós sabemos o quanto você lutou e foi forte, descansa em paz neném, vamos sempre lembrar de você. Força, Whindersson e Maria”, comentou um seguidor. “Como diria Dona Hermínia em seus discursos, ‘quando uma mãe perde seu filho, acho que todas mães do mundo perdem um pouco’. Força Maria, força Whindersson, João Miguel agora é um anjinho”, acrescentou mais um.