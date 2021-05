‘Cruella’, novo filme da Disney, é disponibilizado em site pornô; entenda

Estrelado por Emma Stone, o live-action da vilã dos ‘101 Dálmatas’ ainda não estreou nos cinemas brasileiros e só está disponível no Disney+ para os assinantes que pagarem uma taxa extra

Divulgação/Disney/31.05.2021 Emma Stone é a protagonista do live-action 'Cruella', filme que explora o passado da vilã



Uma das vilãs mais populares da Disney ganhou um filme solo em live-action sobre sua história e a expectativa para a produção estava tão grande que o filme foi pirateado e postado em um site pornô. “Cruella” chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 3 de junho, mas já estreou nos Estados Unidos e, em apenas três dias, arrecadou 22,3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 116,5 milhões). O filme também já disponível na plataforma de streaming Disney+, mas para ter acesso ao longa estrelado por Emma Stone, o assinante deve pagar uma taxa de R$ 69,90. Segundo consta na plataforma, o Premier Access fica disponível até o dia 11 de junho e o filme será disponibilizado para todos os assinantes somente no dia 16 de julho. A Disney usou a mesma estratégia para lançar a animação “Raya e o Último Dragão” e o mesmo será feito com “Viúva Negra”, filme solo da heroína da Marvel.

O spin-off de “101 Dálmatas” foca na história de Estella, uma jovem criativa e determinada que quer fazer seu nome no mundo da moda. Na busca pelo reconhecimento, ela se aproxima da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson) e esse relacionamento faz com que ela deixe aflorar seu lado mal e vingativo e se transforme na vilã Cruella. Uma das maiores curiosidades do público era ver Emma Stone no papel que já foi interpretado por Glenn Close. Com o filme disponibilizado no site pornô, muita gente conseguiu assistir e sucesso foi tanto que a plataforma Xvideos foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 31. Tanto o longa quanto o desempenho da protagonista estão muito elogiados pelo público. Vale ressaltar que “Cruella” foi disponibilizado de forma ilegal e, portanto, já foi deletado do site de conteúdo adulto. Confira a repercussão:

Who put Cruella on xvideos, JAIL pic.twitter.com/UHxWSjQIOG — Rob 🏳️‍🌈 (@robdjarin) May 31, 2021

Assistindo Cruella no xvideos 😳 pic.twitter.com/DLIYQFphjA — sza soares (@gatagatilho) May 30, 2021

– amg eu assisti cruella

– por onde amg????

– pelo xvideos. — ☆▪︎☆ (@carolll_kitty) May 31, 2021

Como assim as pessoas tão assisti cruella pelo xvideos KKKKKKKKL é sério isso mano — Be (@Baa_simpliciio) May 31, 2021

Assisti metade da cruella no xvideos até derrubarem kkkkk — nate ⚡ (@nateperrys) May 31, 2021

Eu já assisti tanto filme lançamento no xvideos kkkk sério e povo descobriu o xvideos agora depois de Cruella kkkkkk

Assisti Bumboblee (nem sei como escreve aquele amarelinho dos transformers)

Capitã Marvel

Vingadores ultimato vixe uma par — bombom (@franciellenfr) May 31, 2021