‘Tento não odiar quem desejou o mal’, diz Whindersson ao divulgar música que fez para o filho

Humorista postou uma carta aberta para João Miguel, que morreu após nascer prematuro

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/31.05.2021 Whindersson Nunes compartilhou uma música que escreveu no hospital para o filho



O humorista Whindersson Nunes divulgou nesta segunda-feira, 31, uma música que compôs para o filho, João Miguel, que morreu após nascer prematuro. Fruto do seu relacionamento com Maria Lina, a criança nasceu no último sábado, 29, com 22 semanas de gestação e acabou não resistindo. Além de divulgar a música que escreveu para o filho no hospital, Whindersson também publicou uma carta aberta a João Miguel, na qual lamentou o fato de alguns seguidores terem desejado mal ao bebê. “Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não para casa, mas para melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem poder se defender. Eu realmente tento entender. Talvez seja um dos motivos d’Ele ter suado sangue na oração do Getsêmani, deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo, amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós. E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir para dentro e engolir meu peito”, escreveu.

O artista continuou dizendo que já tinha feito planos com o filho e enfatizou o quanto foi especial poder ter passado um tempinho com João Miguel. “Tão lindo, eu me vi em você, sonhei tanto com você nos meus braços subindo no palco. Amei te conhecer, filho, do fundo do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você, cada pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente, de onde você está vão te dar entendimento. Que Deus me tire desse lugar escuro. Te amo, filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você tiver! Deus conforte o coração da minha princesa [Maria], a mais forte do mundo. Te amamos eternamente”, concluiu Whindersson. O relato do humorista emocionou famosos e seguidores. “Meu Deus do céu! Todo amor e colo do mundo para você”, comentou a atriz Carolina Dieckmann. “Você é precioso nas mãos de Deus, irmão! Te amo! Calma, Ele cuida”, escreveu o ex-apresentador do “Bom Dia & Cia” Yudi Tamashiro. “Que Deus conforte o coração de vocês”, disse a cantora Joelma. O humorista Tirullipa, a atriz Cleo, o cantor Tierry, a cantora Claudia Leitte e a influenciadora digital Pequena Lô são alguns dos outros famosos que também se manifestaram.