Armando Babaioff xinga advogado de Bolsonaro ao encontrá-lo na rua: ‘Chamei de bandido’

Frederick Wassef teria registrado um B.O. contra o ator, que rebateu dizendo que não ameaçou ninguém

Reprodução/Globo Armando Babaioff disse que não ameaçou o advogado Frederick Wassef



O ator Armando Babaioff gerou polêmica nas redes sociais ao relatar uma desavença que teve com Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, em São Paulo. O artista, que está no ar atualmente na reprise de “Ti Ti Ti”, da Globo, contou o ocorrido em um post feito na terça-feira, 7, que posteriormente foi deletado do Twitter. “Estou em São Paulo trabalhando, estava indo almoçar e acabei de encontrar o Wassef tomando um café. Não resisti. Chamei de bandido e mandei tomar no c*! (risos) Ele veio correndo atrás de mim!”. Conforme divulgado pela Veja, Wassef abriu um Boletim de Ocorrência contra o ator no qual teria relatado que Armando usou um tom ameaçador contra ele e, simulando uma arma com as mãos, disse que o advogado ia morrer. Além disso, o artista teria acusado o advogado de desviar dinheiro público com a compra de vacinas da Covid-19. A Jovem Pan procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas ainda não obteve retorno. Nesta quarta-feira, 8, o ator se pronunciou sobre o assunto pelas redes sociais: “Mais uma mentira descabida desse senhor. Eu jamais ameaçaria alguém, inclusive o que foi dito por ele não procede, tenho testemunhas que podem confirmar o que aconteceu. Lamentável, Sr. Wassef”. Armando limitou os comentários da publicação.