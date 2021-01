Atriz Eva Wilma é internada em São Paulo com quadro de pneumonia

A assessoria do hospital em que a atriz está disse que a internação não tem nenhuma relação com a Covid-19

Reprodução Atriz de 87 anos está internada na UTI



A atriz Eva Wilma, 87, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da cidade de São Paulo, com quadro de pneumonia na noite deste domingo, 10. A assessoria da unidade de saúde confirmou a internação e disse que o procedimento não tem relação com a Covid-19. Essa foi a segunda internação de Eva nos últimos anos. Em 2016, a atriz foi internada na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com o diagnóstico leve de embolia pulmonar. Na ocasião, ela ficou três semanas sob tratamento e se recupero bem do quadro de saúde. Procurada pela reportagem, a assessoria da atriz não informou o estado de saúde dela.