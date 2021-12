Especial de 20 anos de ‘Harry Potter’ ganha trailer; assista

‘Nós somos família, sempre faremos parte uma da vida do outro’, diz Rupert Grint, o Rony, para os colegas de elenco Daniel Radcliffe (Harry) e Emma Watson (Hermione)

Reprodução/HBO Max Especial de 20 anos do Harry Potter ganhou trailer



A HBO Max divulgou, na tarde desta segunda-feira, 20, o trailer do especial de 20 anos de “Harry Potter”, que reúne todo o elenco da saga e será lançado em 1º de janeiro de 2022. Nas primeiras imagens, os atores e atrizes se reúnem em “Hogwarts” novamente. “É um laço forte que sempre teremos. Nós somos família, sempre faremos parte uma da vida do outro”, diz Rupert Grint, o Rony, para os colegas de elenco Daniel Radcliffe (Harry) e Emma Watson (Hermione). Além dos protagonistas, outras estrelas farão parte do documentário, como Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Chris Columbus.

Emma Watson, inclusive, comentou sobre o especial em suas redes sociais e falou o quanto esse trabalho foi importante na sua vida e carreira. “Harry Potter era minha casa, minha família, meu mundo e Hermione (ainda é) minha personagem fictícia favorita de todos os tempos. Estou orgulhosa não apenas do que nós, como grupo, contribuímos enquanto atores para a franquia, mas também de como as crianças que se tornaram jovens adultos trilharam esse caminho. Eu olho para meus colegas de elenco agora e fico muito orgulhosa de quem todos se tornaram como pessoas. Estou orgulhosa de termos sido gentis um com o outro, apoiando-nos mutuamente e sustentando algo significativo”, escreveu no Instagram.

ASSISTA ABAIXO: