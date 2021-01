Arnold Schwarzenegger se vacina contra a Covid-19 e incentiva população: ‘Venha comigo se quiser viver!’

Durante sua vacinação, o astro de “Exterminador do Futuro” fez brincadeiras com seus filmes antigos

Reprodução/ Facebook Um vídeo do momento foi publicado no Twitter e no Instragram do ator e a publicação viralizou



O ator ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, se vacinou contra a Covid-19 e brincou com falas de personagens que interpretou nas telas do cinema. O astro de 73 anos recebeu o imunizante nesta quarta-feira, 20, e incentivou a população a fazer o mesmo. “Hoje foi um bom dia. Nunca fiquei tão feliz em esperar em uma fila. Se você for elegível, junte-se a mim e inscreva-se para receber sua vacina. Venha comigo se quiser viver!” afirmou Schwarzenegger, fazendo referência ao filme “Exterminador do Futuro”, estrelado por ele em 1984. Outra brincadeira do ator foi feita enquanto ele recebia o imunizante: ele disse para a enfermeira “abaixar essa agulha”, fazendo referência ao filme “Um Herói de Brinquedo”, de 1996. Um vídeo do momento foi publicado no Twitter e no Instragram do ator. A publicação viralizou e rendeu comentários de outras celebridades. Dentre elas, estão os atores Linus Wahlgre e Tom Payne.