Solange Couto rebate críticas por ter sido vacinada: ‘Não desrespeitei nenhuma lei’

Atriz de 64 anos mora no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, e foi vacinada contra a Covid-19 assim como todos os residentes

Reprodução/Instagram/solangecouto Solange comemorou vacinação nas redes sociais



A atriz Solange Couto foi vacinada nesta quarta-feira, 20, contra a Covid-19 e postou o vídeo do momento em suas redes sociais. Aos 64 anos, Solange mora na Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, junto à sua mãe e como idosos de casas de longa permanência são prioridade na vacinação, ela estava entre as pessoas que receberam nos primeiros dias. Porém, o caso repercutiu nas redes sociais e muitas pessoas criticaram a atriz por ter sido vacinada. Em resposta, Solange gravou uma série de stories em seu Instagram [que posteriormente apagou] sobre o assunto.

“A razão de eu ter tomado a vacina, é porque eu tenho 64 anos, sou cardiopata, e por estar residente fixa no Retiro dos Artistas, que é uma instituição de residência para idosos, tenho o direito de tomar a vacina. Não tomei a vacina pagando, não tomei a frente de ninguém. Não desrespeitei nenhuma lei ou norma. Fui vacinada pelos profissionais de saúde e não por funcionários do Retiro dos Artistas. Estou aqui fazendo esclarecimentos por pessoas que estão fazendo comentários maldosos e desnecessários”, disse a atriz.

No começo desta quinta-feira, 21, Solange também postou um vídeo de oração em que citou a vacinação. “Estou feliz! Sensação de esperança de ver o começo do fim estar chegando, para mim e para todos. Eu teria dado a minha dose para um dos meus netos, para os meus filhos, mas não podia. O médico sanitarista disse que eu deveria tomar, e eu tomei. Nunca fui contra a vacina”, explicou.