Supla comenta experiência nos EUA e fala sobre influências: ‘Tem que ter a cabeça aberta’

Cantor participou da estreia do novo quadro do programa De Tudo Um Pouco,”No Caminho Te Explico”, que foi ao ar nesta quinta, 21

Jovem Pan Supla foi o primeiro convidado do novo quadro do De Tudo Um Pouco



Sendo uma das celebridades que mais está bombando nas redes sociais, o cantor Supla disse ter influências brasileiras e ter “cabeça super aberta” para ouvir todo tipo de música. O cantor participou do novo quadro do De Tudo Um Pouco, o “No Caminho Eu Te Explico”, no qual o apresentador Fred Ring e seus convidados conversam a bordo de um Volvo XC90. Ao comentar sobre suas influências ele explicou como chegou em seu estilo de composição atual. “Ao longo da sua vida, você vai colocando todas suas influências musicais. Eu tenho muita influência de música brasileira. Você vai colocando isso e acaba virando você (sic). Eu acho que você tem que ter a cabeça super aberta para escutar todo tipo de música e sempre querendo aprender e evoluir”, explicou o cantor. Ao longo do quadro, ele também explicou a origem de algumas de suas canções, como “Green Hair (Japa Girl)” e “Kung Fu On You”.

Além disso, Supla também falou sobre sua experiência em Nova York, dizendo que decidiu ir para os Estados Unidos para viver novas experiências e disse ter sido bem aceito na cidade. “Sempre tive o estigma de ser filho de político então o pessoal tinha um certo preconceito. A gente causava, a gente fazia a coisa acontecer. Eu quis fazer isso também porque eu quero ter essa experiência de estar ali onde o Joe Ramones está e ‘tá todo mundo ali’. E eu fui muito aceito por essa galera, pela turma ‘hardcore’ de Nova York”, contou o entrevistado. Por fim, Supla comentou sobre sua popularidade, dizendo que vê “isso como reconhecimento” pelo seu trabalho. “Acho que sou uma figura simpática também”, completou o cantor.

