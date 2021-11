Arrascaeta na casa da Anitta? Amigo da cantora posta foto e afirma: ‘Vai pegar sim’

Cantora demonstrou interesse pelo jogador recentemente nas redes sociais e eles passaram a se seguir

Reprodução/Instagram/anitta/g10dearrascaeta/29.11.2021 Anitta deu uma festa e Arrascaeta teria marcado presença



Após Anitta demonstrar interesse no jogador de futebol Arrascaeta, o meia-atacante do Flamengo teria marcado presença em uma festa que aconteceu na casa da poderosa no último fim de semana. O assunto começou a ser especulado após o gamer Bruno Goes, que é amigo de Anitta e também esteve na festa, postar uma foto com o atleta e comentar: “Vai pegar sim”. Pouco antes de postar o stories com o jogador, Bruno publicou uma foto das sobrinhas da cantora, aumentando os rumores de que, de fato, ele estava na casa da poderosa. Arrascaeta e Anitta, no entanto, não postaram nenhuma foto juntos.

Eles começaram a se seguir nas redes sociais após a dona do hit Girl From Rio comentar em um post feito por uma página de fofoca no Instagram no qual foi colocado uma foto do meia-atacante: “E esse jogador da foto, quem é, gente? É solteiro?”. O comentário da artista não passou despercebido e repercutiu nas redes sociais. Os dois estiveram no Uruguai no último sábado, 27, para a final da Libertadores. A festa de Anitta contou com a presença de várias celebridades e, para entrar, era necessário mostrar o comprovante de vacina. Na manhã desta segunda-feira, 29, a cantora postou uma foto no avião e anunciou que já estava de partida: “É, Brasil, foi bom enquanto durou”.

Stores do nobru com a sobrinha da anitta e depois com o arrascaeta..

O homem ta na casa da Malandra!! pic.twitter.com/hQCabJGji4 — 🔥FUEGO🔥 FROM RIO (@fuego_aniitta) November 29, 2021

O ARRASCAETA ESTA NA CASA DA ANITTA 🚨 pic.twitter.com/HsCQ34EdXV — La Anitta (@lanitta_) November 28, 2021