Arrependido? Gui Araújo apaga fotos de ‘A Fazenda 13’ das redes sociais após sair com rejeição

Influenciador digital deixou apenas uma foto com Adriane Galisteu e outra que tirou antes de entrar no reality show usando o chapéu de fazendeiro

Reprodução/Record/30.11.2021 Gui Araújo saiu do reality show 'cancelado' e sendo chamado de 'palestrinha'



O influenciador digital Gui Araújo tirou do seu perfil do Instagram as fotos em que aparece em “A Fazenda 13”. Ele manteve na rede social apenas duas imagens relacionadas ao reality show da Record, uma que tirou com a apresentadora Adriane Galisteu após ser eliminado e outra que tirou em estúdio antes de entrar na casa usando o chapéu de fazendeiro. A limpa que o ex-namorado de Anitta fez em seu perfil não passou despercebida e repercutiu nas redes sociais. Gui deixou “A Fazenda 13” com rejeição, pois suas atitudes na casa incomodaram o público. Além do apelido de “palestrinha”, ele foi visto como mentiroso, uma vez que muitas histórias pessoais que ele contou no reality — a maioria relacionada às suas ex-namoradas — foram desmentidas pelas pessoas envolvidas.

Assim que deixou o jogo, o décimo eliminado participou da “Cabine de Descompressão”, comandada pelos ex-Fazenda Lucas Selfie e Lidi Lisboa, e quis saber se ele tinha sido “cancelado” pelo público. Sem rodeios, Selfie disse que sim e explicou o motivo: “No momento, você está cancelado. Você voltou das duas roças, mas de uma forma apertada. A galera [que cuida] do seu Instagram teve que cancelar mensagens por um tempo. A gente tem que falar sobre o jogo, mas você foi o participante que mais repercutiu aqui fora devido as coisas que falava lá dentro. Praticamente todas as suas exs vieram a público falar, de Anitta a Gabi Brandt”.

lucas selfie informa pra gui araujo que ele não só foi cancelado como está cancelado pic.twitter.com/BUDWfORObT — ma ri. (@acostumadinha) November 26, 2021

a Anitta falando sobre as mentiras do Gui Araujo pic.twitter.com/BpnN59YzEN — ju (@clinexvalu) November 24, 2021

E o surto do Gui Araújo que apagou as fotos da #AFazenda do seu perfil. 🤡🤏🏻 pic.twitter.com/hMaRWvx8t1 — katarina Garces (@kat_prin) November 30, 2021

Gui Araújo apagou todas as fotos dele na fazenda no insta. 😂

Espero que a Day faça o mesmo e esqueça que um dia esteve lá. — Renatinha 🐬 (@Renatinha_Fca) November 30, 2021