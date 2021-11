Lary Bottino justifica ida à balada após teste de Covid-19: ‘Sabia que era um falso positivo’

Ex-participante de ‘A Fazenda 13’ se pronunciou após ser ‘cancelada’ nas redes sociais’ e disse que fez outros dois testes que deram negativo

Reprodução/Instagram/larybottino/25.11.2021 Lary Bottino afirmou que não está com Covid-19



A influenciadora digital Lary Bottino quebrou o silêncio e afirmou que não está com Covid-19. A ex-participante de “A Fazenda 13” foi “cancelada” nas redes sociais por ir a uma balada após fazer um teste que deu positivo para a doença. A ex-amiga de Anitta realizou o exame na Record News, pois participaria do programa “A Fazenda News”. Como o resultado deu positivo, ela foi dispensada pela emissora e decidiu sair com os amigos. Lary se manifestou nesta quinta-feira, 25, nos stories do Instagram e definiu sua atitude como “inconsequente e irresponsável”. Ela também afirmou que o teste foi um “falso positivo” e mostrou que nesta manhã realizou outros dois exames que deram negativo.

“Eu vim pedir perdão por ter me exposto, por ter saído de casa e por exposto outras pessoas tendo um teste de Covid positivo na minha mão, porém estou tendo compromissos profissionais todos os dias, tenho feito exames de Covid toda hora, faço o PCR praticamente dia sim, dia não. Testei negativo essa semana, já tive Covid duas vezes, tomei as vacinas, então eu sabia que era impossível estava com Covid e que aquilo era um falso positivo”, afirmou a ex-peoa. “Eu jamais colocaria a vida de ninguém em risco, até porque perdi minha avó para a Covid, sei essa dor, tenho propriedade para falar sobre isso. Estou sendo massacrada, julgada, condenada e não tive a chance de me defender.” Lary falou ainda que ninguém que estava com ela na balada sabia do resultado positivo no teste da Record. “Não comentei com ninguém a situação porque eu tinha certeza que não estava doente”, declarou.