Theo Becker revela se aceitou convite para novo reality show da Globo

Ator também comentou que foi sondado para participar de outros dois realities da Record

Reprodução/Instagram/theobecker/17.11.2021 Theo Becker disse que recusou convites para três realities shows



O ator Theo Becker disse que já recebeu convites para entrar de vários realities shows após sua marcante participação na primeira edição de “A Fazenda”, em 2009. O artista também comentou que todos os anos seu nome é lembrando quando uma nova edição do reality da Record vai estrear. “Fiz o maior nome da ‘Fazenda’ até hoje”, declarou Theo ao canal do YouTube “De cara com Douglas Nobre”. Mesmo sem se envolver novos projetos, Theo sente que nunca ficou fora da mídia. “Fui chamado para o ‘Power Couple’, recusei, fui chamado para o ‘Ilhados’, recusei, sou chamado para muitas coisas.” O ex-Fazenda também revelou que não foi sondado apenas pela Record nos últimos anos.

“Até para um reality da Globo eu fui chamado, ‘Os Quatro Elementos’, com o Boninho para a Globoplay. Eu recusei. Fui chamado ano passado, é um reality novo. Eu estou recusando trabalhos. Sei que o que é meu está guardado, senão eu não recusaria três realities”, declarou o ator. A atração citada por Theo, na verdade, deve se chamar “O Círculo dos Quatro Elementos” e será o primeiro reality original da Globoplay. Ainda não há muitos detalhes sobre essa nova competição e nem uma previsão de estreia, mas já foi divulgado que as provas serão inspiradas nos quatro elementos da natura: terra, fogo, água e ar. Theo explicou por que não quer participar desse e de outros realities shows: “Senti no meu coração que não é o que estou esperando. Ficar dois, três meses longe dos meus filhos, da minha família, do meu cachorro para ganhar seguidores como participante de reality não é o que eu quero”.