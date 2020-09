Ashley Tisdale, de ‘High School Musical’, anuncia primeira gravidez

Fãs da ex-atriz da Disney celebraram as notícias nas redes sociais, anunciada nesta quinta-feira (17)

Reprodução/Instagram Ashley Tisdale e Christopher French são casados desde 2014



A atriz Ashley Tisdale, conhecida pela série da Disney “High School Musical“, anunciou nesta quinta-feira (17) que está grávida de seu primeiro filho. Em publicação no Instagram, Ashley compartilhou imagens ao lado do marido, Christopher French, revelando a barriguinha das primeiras semanas de gestação. Amiga e ex-colega de “HSM”, Vanessa Hudgens celebrou a notícia na publicação: “Apenas a coisa mais fofa”. Haylie Duff, irmã de Hillary, foi outra que comemorou: “Estive esperando por essa notícia! Melhor combo de mamãe e papai”.

Ashley e French se casaram em uma cerimônia íntima, em 2014. “Melhor dia da minha vida! Apresentando Senhor e Senhora French”, disse a atriz na ocasião. Segundo a revista Life & Style, Christopher pediu a mão de Ashley em casamento na cobertura do Empire State, em Nova York, em agosto de 2013. No ano passado, a artista chegou à afirmam em entrevista que não tinha pressa para ter filhos. “Para mim está tudo bem não querer construir uma família logo de cara. As pessoas sempre estão me perguntando sobre isso, mas não é o momento certo.”