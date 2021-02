Astro de ‘A Noviça Rebelde’, Christopher Plummer morre aos 91 anos

Ator se tornou o mais velho a ser indicado ao Oscar com uma nomeação em 2018 pelo filme “Todo Dinheiro do Mundo”

EFE/EPA/EUGENE GARCIA O ator Christopher Plummer, de 'A Noviça Rebelde', morre aos 91 anos



O ator canadense Christopher Plummer morreu aos 91 anos de idade nesta sexta-feira, 5. O ator ficou conhecido por estrelar o clássico “A Noviça Rebelde“, de 1965, e por vencer o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme “Toda Forma de Amor“, de 2010. Além disso, Plummer estrelou diversos sucessos como “A Última Estação“, “Todo Dinheiro do Mundo” e “Entre Facas e Segredos“. Segundo a imprensa americana, o ator morreu nos Estados Unidos ao lado de sua família. Até o momento, a causa da morte não foi revelada.

Após a morte, Lou Pitt, agente de Plummer, lamentou o ocorrido e disse que o ator era um homem “extraordinário”. “Chris era homem extraordinário que amava e respeitava profundamente sua profissão com excelentes modos antiquados, um humor autodepreciativo e musicalidade nas palavras. Era um tesouro nacional profundamente orgulhoso de duas raízes canadenses”, disse. A notícia da morte de Plummer repercutiu entre os famosos. Os atores Daniel Dae Kim e Joseph Gordon-Levitt usaram suas redes para se manifestar. A página oficial do filme “A Noviça Rebelde” (“The Sound Of Music” em inglês) também prestou uma homenagem ao astro.

One of the many reasons to love #ChristopherPlummer.

We watched the #SoundOfMusic so much when I was a boy that he and the Von Trapps felt like family. Rest In Peace, legend. 🙏🏼 https://t.co/Nc1EfvFQ7q — Daniel Dae Kim (@danieldaekim) February 5, 2021

Christopher Plummer… one of the greats. <3 pic.twitter.com/Nv0ANVQeWf — Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) February 5, 2021

We're saddened to hear of Christopher Plummer’s passing. His legacy as our Captain will live on in THE SOUND OF MUSIC forever. Our thoughts are with his loved ones during this time.♥️ pic.twitter.com/hDV3q1opzJ — The Sound of Music (@SoundofMusic) February 5, 2021

*Com informações da EFE