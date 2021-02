Fora do ‘BBB 21’, Kerline gera polêmica com tema de festa do líder: ‘Black Lives Matter’

Durante o ‘Mesa BBB’, a ex-BBB falou que queria todo ‘mundo de preto’ e um ‘um estilo musical diverso’

Reprodução/Globo Kerline foi a primeira eliminada do 'BBB 21'



Kerline, a primeira eliminada do “BBB 21” participou na noite de quinta-feira, 4, do “Mesa BBB”, atração exclusiva para a internet comandada pela ex-BBB Ana Clara e pelo humorista Rhduson Victor. Durante o papo, a cearense falou sobre sua participação na casa e sua visão sobre o jogo agora que não está mais dentro da casa mais vigiada do Brasil. O que chamou atenção do público, no entanto, foi o tema escolhido por ela para sua festa caso ela se tornasse líder. Vale ressaltar que as festas que acontecem toda quarta-feira no reality são temáticas e quem escolhe os detalhes é o líder da semana. “Qual seria seu tema?”, perguntou Ana Clara. A resposta de Kerline foi: “Black Lives Matter. Todo mundo de preto, um estilo musical bem diverso, como o meu é”, afirmou a ex-sister.

Nas redes sociais, a tag Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em português), nome do movimento antirracista que ganhou força nos Estados Unidos ano passado após a morte de George Floyd, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 5. Muitos seguidores criticaram Kerline por ter escolhido um assunto tão sério como tema de uma festa do “BBB 21”. “Black Lives Matter foi uma das ondas de protestos mais violentas , duras (e necessárias) que eu vi nos últimos anos e a menina ia fazer disso uma festa?”, comentou um seguidor no Twitter. “Kerline eliminada no primeiro paredão evitou muitos constrangimentos (nosso e dela) no futuro”, escreveu outro. “Festa Black Lives Matter, todo mundo de preto. Kerline saiu tarde. Tinha nem que ter entrado no BBB”, acrescentou mais um.

AAAAAAAAAH NAO GENTE MEU DEUS EU NAO ACREDITO QUE ELA FALOU ISSO GENTE AAAAAAH NÃO MEU DEUS QUE ISSO GENTE ISSO AQUI NOSSA SENHORA MEU DEUSpic.twitter.com/mnJAX8khHc — laerte (@brenolaerte) February 5, 2021

Black Lives Matter foi uma das ondas de protestos mais violentas , duras ( e necessárias) que eu vi nos últimos anos e a menina ia fazer disso uma festa ? BBB21 outro nível. — FURIA vitor (@furiaars) February 5, 2021

Kerline eliminada no primeiro paredão evitou muitos constrangimentos (nosso e dela) no futuro — Maria 🌎 (@mjulima_) February 5, 2021

conceito de vergonha alheia foi ressignificado: vídeo da kerline falando que o tema da festa dela era black lives matter — cécé (@mahfszz) February 5, 2021

Festa “Black Lives Matter”, todo mundo de preto 🙄

Kerline saiu tarde. Tinha nem que ter entrado no BBB! https://t.co/zsFIfQFQi8 — M VITAL (@MatheusVital) February 5, 2021