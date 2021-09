Ator de ‘Carinha de anjo’, Luiz Carlos Araújo é encontrado morto em casa

Polícia Civil de SP investiga o caso do artista de 42 anos encontrado neste sábado

Reprodução/ Instagram @luizcarlosaraujo_arte Ator participou de muitos musicais no teatro



O ator Luiz Carlos Araújo, 42, conhecido por trabalhar em diversos musicais e na novela ‘Carinha de Anjo‘, do SBT, foi encontrado morto em sua casa na tarde deste sábado, 11. O caso foi levado ao 2º DP da Polícia Civil de São Paulo, no Bom Retiro. De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi encontrado por volta das 17h (horário de Brasília) em sua residência na região da República. Pessoas próximas que prestaram depoimento afirmaram que tentaram entrar em contato com Luiz, que não respondia às mensagens há alguns dias. Elas foram à casa do ator, e, ao se deparar com um cheiro forte, acionaram policiais militares para adentar no local e se depararam com o corpo do ator. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º Distrito Policial (Bom Retiro), que solicitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). Entre os espetáculos feitos pelo artista estão Lisbela e o Prisioneiro – O Musical, Dois Filhos de Francisco e Tieta do Agreste. Em Carinha de Anjo, interpretou o personagem Válter, irmão de Diana, vivida por Camilla Camargo.

A atriz utilizou o Instagram para relembrar uma cena ao lado do colega no SBT. “Não consigo acreditar. Te conheci com meus nove anos e de lá pra cá foram palcos divididos, abraços, carinho, que estão eternizados. Está doendo, Lu, está doendo muito. O céu terá um dos artistas mais talentosos para abrilhantar aí em cima e a gente fica aqui na saudade”, escreveu. Outros artista também prestaram homenagens. “Meu amado, não pode ser”, lamentou Luana Piovani em comentário na página de Luiz Carlos Araújo. A cantora Laila Garin publicou: “Meu querido, venho aqui por não saber onde ir te abraçar, te salvar, te dar um beijo, um amor, um alento. Meu querido colega”. “Como acreditar? Uma pessoa extremamente doce, amável, talentosa, um exemplo de saúde, simplesmente nos deixar? Você fará falta”, compartilhou Kiara Sasso.

Confira a íntegra da Nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

“Um artista, de 42 anos, foi encontrado morto em sua residência, na tarde de sábado (11/09), por volta das 17h, na Rua Aurora, no bairro República, na região central de São Paulo. De acordo com testemunhas, elas estavam tentando contato com a vítima há alguns dias e ela não respondia a mensagens. Preocupadas, elas foram até o local onde o homem morava verificar o que havia ocorrido. Ao se aproximarem da porta do apartamento, foi possível sentir um forte odor. Policiais militares foram acionados e, ao entrarem no local, encontraram o corpo da vítima. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º Distrito Policial (Bom Retiro), que solicitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).”