Tiago Leifert rebate especulações sobre saída da Globo: ‘Invenção’

Apresentador ficou incomodado com os boatos que surgiram após o anúncio de que ele não fará mais parte da emissora após o ‘The Voice Brasil’, que acaba em dezembro deste ano

Reprodução/Globo/29.08.2021 Tiago Leifert ficou emocionado ao se despedir da Super Dança dos Famosos



O apresentador Tiago Leifert usou os stories do seu perfil no Instagram na noite deste sábado, 11, para rebater as acusações de que o motivo para sua saída de TV Globo não seria o que ele mesmo disse. Na última sexta-feira, 10, Leifert participou do “Mais Você”, da Ana Maria Braga, e explicou que a decisão de deixar a Globo foi porque ele quer estudar e cuidar da família. Tiago ainda disse que tem a sensação de “missão cumprida” na emissora após 15 anos de trabalho. Depois do anúncio surpreendente, muita gente começou a especular qual seria a verdadeira razão para isso. Incomodado com os questionamentos, o apresentador afirmou que “qualquer outro motivo” que não seja o que foi dito por ele mesmo era invenção. “Pessoal: o ‘verdadeiro motivo da saída de Leifert’ é aquele que eu contei na Ana Maria. Qualquer outro é invenção. Pode ser que não dê clique e pareça monótono, mas é o meu motivo. É meu. A fonte sou eu, neste caso. Porque é a minha vida”, afirmou Leifert. “A história seria mais saborosa com um grande escândalo envolvendo vaidades e milhões de reais, eu sei. Também acho. Mas infelizmente vou ficar devendo essa para vocês”, concluiu. O apresentador deixará a emissora após o “The Voice Brasil”, que acaba no dia 23 de dezembro deste ano.