‘WandaVision’ faz história como primeira série da Marvel a ganhar o Emmy

Prêmios de artes criativas foram entregues neste sábado; cerimônia principal acontece dia 19 de setembro

Divulgação/Disney+ Série 'WandaVision' foi indicada a 23 categorias no Emmy 2021



A série ‘WandaVision’, que retrata o relacionamento de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany), ganhou neste sábado, 11, dois Emmys na cerimônia de artes criativas. As estatuetas de design de produção narrativa e fantasia em série de fantasia/ficção científica, foram entregues antes da cerimônia principal que acontecerá no dia 19 de setembro, e dá à série o status de primeira produção da Marvel Studios a ganhar o Emmy. No total, ‘WandaVision’ concorre em 23 categorias para o evento deste ano, entre eles várias a respeito do som e mixagem, efeitos visuais, atriz principal de série limitada, atriz coadjuvante (Kathryn Hahn), ator principal de série limitada, entre outras. Além dela, a série ‘Falcão e o Soldado Infernal’ também concorre em cinco categorias. A Marvel Television tem um Emmy por ‘Jessica Jones’, da Netflix, que levou a categoria música tema do título principal em 2016.