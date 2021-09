Ex de Anitta, Gui Araújo é mais um nome confirmado para o elenco de ‘A Fazenda’

Influenciador vai se unir a nomes como Nego do Borel e Tati Quebra Barraco no programa que agora será comandado por Adriane Galisteu

Reprodução/Instagram/GuiAraujo13 Gui Araújo é ex de Anitta e já participou de duas edições do De Férias com o Ex, reality da MTV



A RecordTV divulgou na tarde deste domingo, 12, mais um nome que vai integrar o elenco da próxima edição de “A Fazenda”. O influenciador Gui Araújo, que é ex da cantora Anitta e que já participou de duas edições do “De Férias com o Ex”, reality da MTV, vai se unir a nomes como Nego do Borel e Tati Quebra Barraco no programa que agora será comandado por Adriane Galisteu. No vídeo de apresentação, Gui promete que vai fazer tudo diferente dos outros participantes e diz que vai ser difícil ganhar dele nas provas. “Estou aqui de peito aberto para encarar essa experiência. Já acompanhei outras temporadas, estou preparado física e psicologicamente para aguentar qualquer batalha e pode ter certeza que nas provas principalmente vai ser difícil de passar por mim”, disse o influenciador no perfil do TikTok de “A Fazenda”. ”

O que vocês podem esperar de diferente de mim para os outros jogadores? Podem esperar tudo diferente, não vou fazer nada igual porque eu estou pronto, estou preparado, mais do que nunca. Estou esperando essa chance, inclusive, faz um tempão. Não vejo a hora desse jogo começar.” Gui encerrou o vídeo dizendo que espera mutirões para que ele permaneça no reality quando for para a berlinda e afirmou que sua participação não vai decepcionar ninguém. A próxima edição de “A Fazenda” estreia na próxima terça-feira, 14.